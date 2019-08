Un joyeux trio

Imaginez que vous manquiez de temps au point de vouloir éliminer certains amis qui accaparent vos moments libres. Pour y remédier, vous organisez des soupers d’adieu pour clore les amitiés qui ne vous intéressent plus. Voilà la prémisse des auteurs français Matthieu­­­ Delaporte et Alexandre de la Patellière, brillamment adaptée pour le Québec par le metteur en scène Bernard Fortin.

Lorsque le rideau se lève, on découvre Pierre et Marie (Mario Jean et Anne Casabonne), ce couple qui est à court de temps et qui choisira sa première victime pour amorcer une série de dîners d’adieu. Leur choix s’arrêtera sur Antoine (Marcel Lebœuf), un homme qui, selon Marie, a une foule de défauts.