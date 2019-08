Vers un parc urbain de 3000 hectares à Pierrefonds-Ouest

Un immense parc urbain de 3000 hectares verra le jour dans l'ouest de l'île de Montréal, a annoncé ce matin la mairesse Valérie Plante.

« Le Grand parc de l'Ouest deviendra le plus grand parc municipal du Canada », a souligné la mairesse. Il sera huit fois plus grand que le Central Park de New York.

Un règlement sur l'établissement et délimitation du parc à été adopté hier par le comité exécutif de la Ville.

Le futur parc va relier notamment les parcs de l'Anse-à-l'Orme, du Bois-de-L-île-Bizare, du Bois-de-la-Roche, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc.

La création d'un parc national urbain dans Pierrefonds-Ouest est un projet promu par Projet Montréal depuis plusieurs années.

Dans un mémoire présenté à l'Office municipal de consultation publique avant son arrivée au pouvoir, Projet Montréal faisait valoir qu'un tel projet permettrait de préserver « une concentration unique de milieux naturels », en plus de favoriser la pratique d' activités de plein air.

La mairesse Plante a rappelé aujourd'hui son opposition au développement immobilier dans des milieux humides, soulignant l'important geste de conservation que représentera la création du parc.

Les citoyens seront consultés à l'automne.