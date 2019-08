Zach Werenski: les Jackets veulent un contrat d’ici le camp

Toujours joueur autonome avec compensation, le défenseur des Blue Jackets de Columbus Zach Werenski devrait signer un contrat d’ici le début du camp d’entraînement, selon les attentes de son directeur général Jarmo Kekalainen.

Ce dernier doit trouver une solution dans le dossier du patineur de 22 ans qui a terminé son contrat d’entrée de trois ans et de 5,325 millions de dollars. En raison du départ de certains éléments-clés durant la saison morte, l’organisation de l’Ohio a tout intérêt à garder Werenski sous son égide à long terme.

«Nous l’apprécions réellement en tant que joueur, a commenté le DG sur le site NHL.com à propos du huitième choix au total du repêchage de la Ligue nationale en 2015. Nous souhaitons qu’il soit une partie importante de cette équipe et qu’il devienne un leader. Il est un excellent coéquipier et une bonne personne. Je suis convaincu que tout sera fait, puisqu’il veut être dans la formation au premier jour du camp.»

Néanmoins, Kekalainen devra possiblement provoquer une étincelle dans les négociations, qui semblent se dérouler lentement.

«On dirait que, du côté de son agent, c’est le jeu de patience. On attend qu’il y ait quelqu’un pour faire les premiers pas et on veut voir ce qui se passera sur le marché. J’imagine que ça fonctionne ainsi, a-t-il dit. Nous avons été assez fermes dans notre façon de diriger les choses pour ce type de situation. Et nous agirons de la même manière, c’est-à-dire avec constance.»

Régulier

Werenski a fait bonne figure en 2018-2019, récoltant 11 buts et 33 mentions d’aide pour 44 points en 82 rencontres. L’Américain a ajouté 6 points en 10 matchs éliminatoires face au Lightning de Tampa Bay et aux Bruins de Boston.

Le joueur de 6 pi 2 po et 209 lb a disputé 237 parties en trois ans dans le circuit Bettman depuis le début de sa carrière avec les Jackets. Il a totalisé 128 points, dont 38 filets.