L'ARCHEVÊQUE, Pauline



À Saint-Eustache, le 5 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Pauline L'Archevêque, épouse de feu Guy Murphy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Francine), Pierre et François (Tammy), ses petits-enfants Isabelle, Jean-François, Marilou (Charles) et Patrick, sa précieuse arrière-petite-fille Océanne.Elle laisse derrière elle ses frères et soeurs: feu Émile (Josée), Jeannette (Armand), Gisèle, feu Réal (feu Solange), Gilles (Rachel), ainsi que plusieurs belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Pauline est maintenant réunie avec son mari adoré Guy, ainsi que sa fille Thérèse.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 août 2019 de 9h30 à 13h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Eustache pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l' Hôpital de Saint-Eustache serait apprécié en sa mémoire.