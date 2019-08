DI GREGORIO, Hélène



À l'âge de 82 ans, paisiblement, entourée de sa famille, le 22 juillet 2019, à l'unité des soins palliatifs à l'Hôpital Général Juif de Montréal.Elle laisse dans le deuil son fils David Valiquette, ses petits-enfants Isabelle (Gilles) et Frédérick (Marie-Julie), son frère Albert, sa nièce Lina (Collin), et plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le 12 août 2019 à 13h45, dans la chapelle du cimetière Notre-Dame-Des-Neiges à Montréal.La famille recevra les condoléances le 12 août 2019 à 12h45. L'enterrement suivra au cimetière.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC H3V 1E7Tél: (514) 342-8000