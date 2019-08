BROUE... toujours aussi drôle!

La légendaire pièce de théâtre BROUE est toujours aussi drôle ! Je suis un passionné des films de James Bond. J’ai adoré Sean Connery, mais j’aime autant les autres avec les acteurs qui ont rempli le rôle de « James Bond ». Je compare la suite de BROUE aux classiques des films de James Bond : elle est intemporelle.

Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin nous permettent de poursuivre l’histoire d’amour entre le public québécois et Broue.

Benoît Brière, qui joue aussi les personnages de Bonin, Louis, Gérard, Fernand, Jean-Rock et Léo, est entouré de Lise Amorosa et Sylvie Blanchard.

Le seul est unique Verrue (Benoît Brière) tente de convaincre Richard Papineau que les femmes ne doivent pas être admises dans les tavernes. BROUE sera présentée au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts les 26, 27 et 28 septembre.

Martin Drainville (Bisson, Roger, Travolta, le punk et l’incontournable pompier) est entouré de son oncle, Denis Drainvile, de Daniel Guèvremont et d’admiratrices de Martin, France Coutu et Annick Masse.