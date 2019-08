Cole Perfetti et le Canada en finale

En vertu d’une performance de trois buts en fusillade et de deux filets en temps réglementaire, Cole Perfetti a propulsé le Canada en finale de la Coupe Hlinka-Gretzky, vendredi à Breclav, en République tchèque.

Perfetti a trompé la vigilance du gardien Jesper Wallstedt trois fois en quatre tentatives lors des tirs de barrage, dans un gain de 3 à 2. Huit rondes ont été nécessaires pour faire un gagnant. En temps réglementaire, Perfetti a permis deux fois aux représentants de l’unifolié de créer l’égalité.

Le Canada pourra ainsi conserver son titre en affrontant la Russie pour la médaille d’or, samedi. La formation tentera également de rester invaincue lors de cette édition. Elle a par ailleurs remporté 22 fois cette compétition en 27 années d’existence.

Tristan Lennox, qui défendait la cage canadienne, a semblé se blesser en fusillade, mais il a terminé le match. Daniel Ljungman, en avantage numérique, et Hugo Styf ont été les buteurs pour la Suède, qui affrontera la Finlande pour la médaille de bronze, samedi.

Perfetti en feu

Pour Perfetti, il s’agissait de ses sixième et septième filets du tournoi, lui qui disputait un quatrième match. Il a ajouté deux mentions d’aide, pour une récolte totale de neuf points.

Originaire de Whitby, en Ontario, Perfetti a disputé une première campagne dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) en 2018-2019 avec le Spirit de Saginaw. Il a touché la cible 37 fois et totalisé 74 points en 63 parties. Il a de plus amassé huit buts et 14 points en 16 rencontres éliminatoires.

Admissible au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), Perfetti devrait être sélectionné au premier tour. Certains analystes avancent par ailleurs qu’il pourrait être l’un des 10 premiers joueurs appelés à la tribune.