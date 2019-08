Côte d’Ivoire: Drogba président de la Fédération de soccer? « Pourquoi pas »

L’ancien attaquant international ivoirien, l’emblématique Didier Drogba, s’est dit « intéressé », vendredi, par la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

« C’est quelque chose qui m’intéresse: j’ai envie d’apporter. Je veux m’impliquer davantage. J’y réfléchis de plus en plus. Je connais le football ivoirien, j’ai joué en sélection pendant des années et je me suis investi dans le football ivoirien ces derniers temps... Je n’ai pas encore pris ma décision, mais, si toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas » a confié sur RFI Drogba, retraité depuis un an.

« On a vécu de belles années avec la génération des Drogba, Yaya Touré, Zokora et autres... Aujourd’hui, on a certes de bons joueurs, mais ça ne suffit pas. Il faut franchir un cap, travailler sur un nouveau projet. Aider les centres de formation à mieux se structurer, avoir une meilleure planification pour avoir des jeunes compétitifs, aider aussi les clubs, développer les infrastructures », a ajouté l’ancien buteur de l’OM et de Chelsea.

« Des états généraux sont nécessaires pour la renaissance du football ivoirien, planifier l’avenir », a-t-il assuré.

« Si je viens, c’est pour rassembler, apporter mon expérience que j’ai vécu en tant que joueur en Europe, en Asie, au Canada et aux États-Unis. Et m’appuyer aussi sur certains déjà au service du football ivoirien. On n’est plus au niveau où l’on souhaiterait être », a-t-il conclu.

L’élection à la présidence de la FIF est prévue en fin d’année. Augustin Sidy Diallo, en poste depuis 2011, en est à son dernier mandat.

Le football ivoirien se retrouve dans l’impasse depuis le sacre lors de la CAN-2015.

Les Éléphants ont été éliminés de l’édition 2019 dès les quarts de finale, par l’Algérie, futur vainqueur, aux tirs au but.

Ils avaient été sortis dès le premier tour à la CAN-2017 et n’étaient pas parvenus à se qualifier pour le Mondial-2018, après avoir participé aux trois précédentes éditions (2006, 2010,2014).

Au niveau des compétitions africaines de clubs, la Côte d’Ivoire n’aura plus que deux représentants cette saison contre quatre auparavant, conséquence des mauvais résultats enregistrés sur la scène continentale ces dernières années.