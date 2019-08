RANNOU DUBRÛLE, Lucille



À Salaberry-de-Valleyfield, le 6 août 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Lucille Rannou, épouse de feu M. Victor Dubrûle, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Raymond), Jacques, Paul (Marie) et feu Jean (Anie), ses petits-enfants Étienne (Geneviève), Mélissa (Carl), Marie-Andrée (Jean-François), Chloé (Jacob), Arianne, Emma (Noah) et Camille, son frère Marcel (Fernande), ses soeurs Yvette (feu Donat) et Huguette (Claude) ainsi que parents et amis. Exposée le mercredi 14 août de 19h à 21h30 et le jeudi 15 août de 9h à 10h45 au:J.A.LARIN & FILS317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront le 15 août à 11h en l'église Basilique-Cathédrale Ste-Cécile, 11, rue de l'Église suite 128, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation au cimetière de Valleyfield.