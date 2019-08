NADEAU, Claude



Au Centre d'hébergement Mgr-Coderre, le 3 août 2019, est décédé à l'âge de 84 ans, monsieur Claude Nadeau, époux de madame Lucille Lacombe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle et Yves (Nancy), ses petits-enfants Jonathan, Vincent, Émilie et Tommy-Lee, ses arrière-petits-enfants Coralye, Aimé, Charlie, Loïc, Lily-Fée et Ariel, ses soeurs Jeannine et Hélène ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 août 2019, de 18h30 à 22h à la:Les funérailles seront célébrées le lundi 12 août 2019 à 11h en l'église St-Paul de la Croix 10215 Avenue Georges-Baril, Montréal, QC H2C 2M9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.