Gigantesque panne d’électricité au Royaume-Uni

Londres | Une partie du Royaume-Uni, dont des quartiers de la capitale Londres, ont été plongés dans le noir vendredi en fin d’après-midi en raison d’une panne d’électricité qui a causé la pagaille dans les transports à l’heure de pointe.

Environ un million de personnes ont été touchées, selon les gestionnaires du réseau électrique, par cette énorme panne d’électricité qui trouve son origine dans un problème technique affectant deux générateurs, alors que le Royaume-Uni était balayé par des intempéries.

«Ce soir, nous avons connu un événement inattendu et inhabituel», a expliqué l’entreprise National Grid sur Twitter, évoquant «la perte de deux générateurs connectés au système de transmission britannique».

Cela a conduit à «une chute de fréquence du système électrique», a-t-elle ajouté.

Environ 300 000 personnes ont été touchées à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, selon UK Power Networks, et 500 000 autres dans les Midlands, le sud-ouest de l’Angleterre et le Pays de Galles, d’après Western Power Distribution. Dans le Yorkshire et le nord-est de l’Angleterre, ce sont 110 000 personnes qui ont été privées d’électricité, a indiqué Northern Powergrid.

Le courant a été rétabli en début de soirée, mais de nombreux retards et annulations étaient encore enregistrés en soirée sur le réseau ferroviaire.

Ce problème a également affecté la circulation routière, mettant hors services des feux de signalisation à Londres, ainsi que très brièvement l’aéroport de Newcastle (nord-est).