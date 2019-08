Guylaine Tanguay sait faire le party

Le country est populaire au Québec et il y avait une bonne foule pour en témoigner, vendredi, au Village d’Youville, pour le party de Guylaine Tanguay. Une soirée avec des classiques, des vieilles chansons, beaucoup de reprises et des invités.

Photo Agence QMI, Guy Martel

En plus d’être entourée par ses cinq musiciens, l’énergique chanteuse, chapeau de cowboy sur la tête, avait invité sa mère Claircy, Wilfred, Jordan Lévesque, l’harmoniciste Guy Bélanger et l’humoriste Mathieu Gratton à venir la rejoindre sur les planches.

« Je voudrais remercier le ComediHa! d’avoir fait une place au country », a lancé Guylaine Tanguay, avant de poursuivre dans un doublé Shania Twain avec Man! I Feel Like a Woman et Up.

Photo Agence QMI, Guy Martel

On a eu un peu peur que la pluie vienne perturber la fête, avant le début du spectacle, mais ça n’a pas été le cas.

« Je pense qu’on va passer une belle soirée », a lancé la blonde chanteuse avant d’offrir une très bonne version de Footloose, où elle a invité les gens à faire des pas de danse.

On a assisté à un moment fort sympathique, lorsque la nouvelle reine québécoise du country a invité sa mère sur les planches.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Très diversifié

« J’ai envie de retourner dans ma jeunesse », a-t-elle mentionné, avant de chanter avec sa mère des extraits de Ma mère chantait toujours, Partons la mer est belle, À qui le p’tit cœur après neuf heures, et d’enchaîner avec une séance de yodeling.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Après une version un peu étrange de L’arbre est dans ses feuilles, où l’humoriste Mathieu Gratton a modifié les paroles, Wilfred Lebouthillier a proposé un segment réussi avec Les Acadiens de Fugain, La ballade de Jean Batailleur et Somebody Like You.

Guylaine Tanguay a offert une prestation très diversifiée avec des versions country d’Embarque ma belle de Kaïn, J’entends frapper, Suspicous Mind et Jailhouse Rock d’Elvis et le Sweet Home Alabama et de Quand le soleil dit bonjour aux montagnes.

Photo Agence QMI, Guy Martel

La chanteuse a fait résonner sa puissante voix dans une Shallow très réussie avec Jordan Lévesque. Oui, Guylaine Tanguay sait faire le party.