Je sors, je reste, Week-end du 9 au 11 août 2019

Coup de cœur

WEB : Cerebrum

C’est hier, qu’est sorti le suspense psychologique attendu de Richard Blaimert, Cerebrum. Cette série dramatique québécoise nous plonge dans le monde inexploré de la santé mentale. On y raconte l’histoire du psychiatre Henri Lacombe, joué par l’excellent Claude Legault, marié à Anne Beaulieu, psychologue en clinique privée. Dès le premier épisode, le mystère plane lorsqu’Anne disparaît alors qu’elle était attendue au restaurant pour y rejoindre son mari. Que lui est-il arrivée? C’est alors qu’une enquête est amorcée par l’enquêteur Simone Vallier, interprétée par la crédible Christine Beaulieu. * Disponible dès aujourd’hui sur ICI Tou.tv Extra

Je sors

MUSIQUE

ÎleSoniq

Photo Courtoisie

Après Osheaga, c’est au tour du festival ÎleSoniq de reprendre les festivités au Parc Jean-Drapeau. Cette sixième édition accueille la plus impressionnante liste de DJs locaux et internationaux pour faire vibrer et danser les festivaliers montréalais, de l’après-midi jusqu’à une heure du matin. Parmi eux figurent Alan Walker, Bad Bunny, Space Laces, Sheck Wes, Kaskade, Lil Pump et Marshmello. Équipez-vous de crème solaire, de beaucoup d’eau et d’une bonne paire de souliers, afin de vous déhancher sous les rythmes de musique électronique.

* Ce soir et demain dès 13h au Parc Jean-Drapeau – 1 Circuit Gilles-Villeneuve

FESTIVAL

Festival de Famille

Photo Courtoisie

Comme Dame Nature annonce du beau temps, rendez-vous au parc La Fontaine pour le Festival de Famille, qui vous convie à deux jours remplis d’activités familiales. D’abord, l’après-midi, la troupe de Kattam et ses amis vous feront danser sur des rythmes de percussions de musique du monde. Des ateliers de danse seront également offerts par Racine Croisée. Cassez la croûte au barbecue spécial concocté par le Bistro Espace La Fontaine et en soirée, voyagez dans l’espace en compagnie du groupe Les Petites Tounes ! *Ce soir et demain à 14h au Parc La Fontaine – Angle des rues Napoléon et Parc-La Fontaine

ÉVÉNEMENT

La Grande Fabrique

Ne manquez pas le plus grand marché extérieur de créateurs québécois ce week-end, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. La quatrième édition de La Grande Fabrique, réunit plus de 25 000 visiteurs pour rencontrer les 250 commerçants, designers, artisans et créateurs locaux participants. L’événement familial propose aussi une série d’activités pour les petits et grands : un mini-golf rigolo, des jeux gonflables, une station de tatouages et un mini bar ludique pour les enfants, des activités DIY, un service de bar pour les grands, une zone fraîcheur et plus encore!

*Demain et dimanche à partir de 10h sur la rue Sainte-Catherine Est – Entre les rues Bourbonnière et Aird

GASTRONOMIE

Festival Vins et Histoire de Terrebonne

Si vous aimez le vin, le Festival Vins et Histoire de Terrebonne est devenu au fil des années un incontournable dans le monde vinicole. Pour cette 23e édition, on vous promet une programmation axée sur la découverte de 1000 produits et la rencontre de 45 exposants, dans une ambiance festive au cœur du décor enchanteur à ciel ouvert de l’Île-des-Moulins. Un volet historique ainsi que des conférences gratuites seront au rendez-vous. *Demain dès 12h et dimanche dès 11h à l’Île-des-Moulins – 925 Place Île-des-Moulins, Terrebonne

CINÉMA

Jeune Juliette

Photo Courtoisie

Juliette. 14 ans. Un monde d’apprentissage l’attend. La fin des classes approche et l’adolescente doit encore faire face aux moqueries de ses camarades de classes sur son surplus de poids. La jeune fille passe tout son temps avec sa seule et meilleure amie Léane, avec qui elle anime une émission de radio et se confie sur ses sentiments amoureux envers l’ami de son grand frère. Ce quatrième long métrage québécois d’Anne Émond, nous transporte à la fin de l’enfance, une période qui souvent nous désillusionne face au monde des adultes. *En salle le 9 août

Je reste

DVD

Arnaqueuses

Photo Courtoisie

Mettant en vedette Anne Hathaway et Rebel Wilson, la comédie Arnaqueuses raconte l’histoire de Lonnie, une escroc recherchée par la police. Lors d’un voyage dans le Sud de la France, elle fait la connaissance de Josephine, une arnaqueuse professionnelle reconnue pour piller des hommes fortunés. Lonnie tente de se rapprocher de sa nouvelle amie, qui lui montre les rudiments du métier de malfaiteur. Toutefois, faisant équipe ensemble, Lonnie tient tête à son mentor lorsqu’elle n’est pas assez rémunérée pour son boulot. Cette dernière lui propose donc un pari : d’être la première à séduire et extorquer une large somme d'argent à un naïf jeune homme. *Sorti le 6 août

ROMAN

Le secret de Mathilde

Photo Courtoisie

La romancière Micheline Dalpé nous transporte en 1913, dans le village de Sainte-Marie-Salomé, dans la famille de Mathilde et ses huit frères et sœurs. Âgée de 17 ans, elle est l’aînée et une deuxième figure maternelle de la cellule familiale et n’a pas du tout le temps de vivre sa jeunesse. Un jour, Mathilde se retrouve au cœur d’un conflit avec sa mère, qui l’accuse d’avoir eu une aventure. Elle se voit donc dans l’obligation d’épouser un homme inconnu, qui l’obligera à garder un sombre secret. *Sorti le 7 août

LIVRE

Rouge sur blanc – À la découverte des vins et spiritueux du Québec

Photo Courtoisie

Le premier guide entièrement consacré aux vins et spiritueux québécois est enfin lancé. Le rédacteur et chroniqueur à Radio-Canada Ronald Georges est allé à la rencontre de 25 vignerons partout en province et a testé plus de 250 produits. En plus, des fiches de 60 vins d’ici, 65 spiritueux et 50 vins canadiens, tous disponibles à la SAQ, sont décrits et notés. Une chose est certaine : le Québec et la culture vinicole ont connu un immense progrès, depuis les dernières années et la passion de ses artisans, se transmet des vignes jusqu’à votre verre. *Sorti le 8 août