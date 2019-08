Kent Nagano et Mari Kodama: futurs «grands-parents» de l’OSM

MONTRÉAL | Maestro Kent Nagano prépare doucement sa sortie, mais le chef de l’OSM compte garder un œil affectueux, après son départ, en 2020, sur l’institution qui fut sa deuxième maison et sur la Virée classique, festival qu’il a créé et qu’il dirige pour l’avant-dernière fois cette année. Son épouse, la pianiste Mari Kodama, aussi.

C’était une opportunité rare qui s’offrait au public, à la Grande Place du Complexe Desjardins, vendredi après-midi. En ce début de la huitième Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano et Mari Kodama étaient en répétition en vue du concert qu’ils allaient offrir le soir même avec l’illustre violoniste russe Vadim Repin.

Il s’agissait, pour Mari Kodama, d’une toute première participation à la Virée classique, un événement auquel elle est habituée d’assister en tant que spectatrice.

«J’ai vu la Virée classique à sa naissance. Ça fait maintenant plusieurs années. Je voyais les idées, les concepts, j’étais dans les meetings quand ils en ont parlé. J’ai vu la naissance et l’agrandissement, mais je n’avais jamais participé. J’étais là en tant qu’auditeur, et c’était très amusant. Je peux maintenant faire l’expérience de l’intérieur et de l’extérieur», a expliqué la pianiste, qui est Japonaise, a grandi en Allemagne, étudié en France, et épousé un Américain.

Relation profonde

S’enorgueillissant du fait que la Virée classique se soit désormais taillé une place aux côtés des autres grands festivals montréalais, Kent Nagano anticipe déjà que son ultime rendez-vous aux baguettes de la fête, l’an prochain, sera encore plus «ambitieux».

«On est en train de développer des projets, a-t-il glissé. Actuellement, on est arrivés à un grand sommet. On a envie de remplir tellement de rêves! La relation est profonde. Ça va être un adieu. On est en train de développer des projets spéciaux. Comme j’ai dit plusieurs fois, j’adore la culture du Québec, grâce aux gens et à la communauté d’ici. On a été invités, pas seulement moi, mais ma femme et ma fille, à devenir des membres de la communauté. Et ça, ça ne cassera pas. Ça va continuer.»

«Ça va faire presque 17 ans, a ajouté Mari Kodama. Quand on a eu une relation pendant 17 ans, une bonne relation, ça ne se termine pas. Si vous mariez votre enfant, les enfants vont toujours rester des enfants. Donc, on sera les grands-parents de l’OSM (rires).»

Toujours nouveau

Le couple formé de Kent Nagano et Mari Kodama a vu le jour à travers la musique, lors d’un enregistrement à Londres, il y a près de 30 ans. Quel est le secret de la longévité de leur union? Les incessants va-et-vient inhérents à leurs vies de musiciens, ont rigolé les deux partenaires.

«On est très souvent séparés, a indiqué Mari Kodama en riant. Nous sommes mariés depuis 28 ans, mais je crois que, réalistement, on a passé, peut-être, huit ans ensemble, au total (rires). Et ça, c’est peut-être le secret de pourquoi ça marche aussi bien. C’est toujours nouveau, c’est toujours frais!»

C’est pour des raisons familiales que Mari Kodama demeure davantage en retrait des projecteurs que son conjoint.

«Nous avons une fille qui a maintenant presque 21 ans, Karin, détaille la dame. Un des parents doit un peu rester à la maison, pour rester avec l’enfant. C’était un peu notre choix, pendant 12 ans, quand notre fille avait de 6 ans jusqu’à 18 ans, qu’un de nous travaille un peu moins.»

«On fait très attention de ne pas abuser d’une relation personnelle sur une institution sur laquelle je travaille, car ça peut être mal compris, a complété Kent Nagano. Mari a joué avec l’OSM, mais toujours dans le cadre de collectes de fonds. Elle a toujours donné ses services pour l’orchestre.»

La huitième Virée classique de l’OSM comptera 31 concerts au total et se tient jusqu’à dimanche (11 août).