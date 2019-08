La déconnexion verte

Le problème avec la cause environnementale, c’est l’absence d’équilibre. Encore, et toujours.

Rien n’est pragmatique, et c’est pourquoi un fossé s’est installé au fil du temps entre les ayatollahs du climat et le contribuable qui voudrait bien collaborer, mais qui est conscient qu’on ne peut pas réaliser l’irréalisable.

Prenons cet exemple. De plus en plus de voix s’élèvent pour dire qu’il ne faudrait plus prendre l’avion. Au lieu de prôner le développement accéléré de technologies menant à réduire l’empreinte de ce moyen de transport tout en nous permettant d’explorer notre monde, on nous demande de rester à la maison.