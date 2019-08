La majorité pour Henri Picard

« C’était la totale. J’étais parti dîner avec mon agente, qui était au courant. On parlait de tout et de rien et, lorsqu’elle m’a ramené chez moi, ma famille et mes amis m’attendaient sur le balcon. Au début, j’ai vu un food truck et je me demandais ce que cela faisait là. Je n’étais pas préparé ! Dix minutes plus tard, j’en shakais encore », raconte-t-il, rencontré au visionnement de presse de la nouvelle télésérie Cerebrum, à la Maison Radio-Canada, mardi dernier.