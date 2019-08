L’année de vérité pour Chénard

Déjà un rôle de vétéran à jouer pour Maranda-Bizeau

Photo Jean-Francois Desgagnés À sa troisième saison seulement, Samuel Maranda-Bizeau est soudainement le vétéran de la ligne défensive du Rouge et Or de l’Université Laval.

Le départ des quatre partants de la dernière édition a bouleversé les cartes. « Je dois assumer un rôle de vétéran plus vite que prévu, mais je suis prêt, a raconté le plaqueur de 285 livres. Je me suis préparé tout l’hiver et je suis prêt à montrer l’exemple aux jeunes. »

« À mes deux premières saisons, de bons vétérans comme Vincent Desjardins et Clément Lebreux m’ont montré le chemin et je suis prêt à poursuivre le produit du CNDF. Mon rôle sera plus important et je devrai offrir une plus grande production, mais je ne me mets pas de pression. Le plus important est de toujours garder la même éthique de travail et d’offrir la meilleure version de moi-même. Si je me mets de la pression, je n’aurai pas de résultats. »

Bon camp en floride

Utilisé comme partant dès sa première saison en raison de l’absence de Lebreux, qui était parti avant de revenir en 2018, Maranda-Bizeau a obtenu quelques départs l’an dernier en raison de blessures, mais il a évolué comme réserviste quand Lebreux était en santé.

« Je n’ai pas connu la progression souhaitée à mes deux premières saisons, a-t-il reconnu. J’étais conscient de la situation et je l’ai réalisé encore plus cet hiver quand j’ai rencontré Glen (Constantin). Je me suis amélioré cet hiver et j’ai connu un bon camp de printemps en Floride. J’ai vu la différence. »

« J’ai amélioré mon premier pas, ce qui est essentiel parce que sinon tu te retrouves une coche en arrière, de poursuivre l’étudiant en enseignement de l’éducation physique et à la santé. Je lis mieux les joueurs de ligne offensive et je sais plus où mettre mes mains. Je fais aussi plus attention aux détails. »

Parmi les autres plaqueurs les plus susceptibles de voir de l’action, on remarque Alexandre Gagnon, qui a vu du terrain l’an dernier, et William Desgagné, une recrue, qui a été élu sur l’équipe d’étoiles en Division 1 avec les Cougars du collège Champlain.