Le Zoo de Saint-Édouard est maintenant vide

SAINT-ÉDOUARD | Le Zoo de Saint-Édouard, en Mauricie, est maintenant complètement vide. Les 240 animaux qui s'y trouvaient ont tous été évacués plus de deux mois après le début de la perquisition.

La SPCA de Montréal a confirmé que les 240 animaux ont été relocalisés dans des lieux de garde qualifiés où ils reçoivent les soins spécialisés dont ils ont besoin.

Le propriétaire du zoo, Normand Trahan, fait face à des accusations de cruauté et de négligence envers les animaux. Au mois de juin, son avocat avait tenté en vain d'arrêter l’évacuation des bêtes pendant les procédures judiciaires

Dans un rapport accablant dévoilé en juin, on apprenait que plus de la moitié des animaux du zoo avaient accès à de l'eau contaminée et qu’ils étaient gardés dans des enclos qui compromettaient leur santé et leur sécurité.

Le propriétaire Normand Trahan doit revenir au palais de justice la semaine prochaine.