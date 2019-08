Les tricolores

Qui fut le premier à décider qu’au feu rouge on arrêtait, qu’au vert on avançait et que le jaune était un avertissement de transition ? C’est William Potts, un policier de Détroit qui en avait assez, au centre des grands boulevards, de diriger la circulation automobile qui, à l’époque, était mêlée aux voitures tirées par des chevaux, aux tramways et aux autobus. Dans tout ça, il y avait aussi les piétons, dont plusieurs ont mis du temps à réaliser qu’un véhicule à moteur arrive beaucoup plus vite qu’un cheval.

Au début, en 1920, il y avait un feu rouge et un feu vert, et lorsqu’ils étaient allumés les deux en même temps, cela signifiait qu’on était en train de passer du vert au rouge. C’était compliqué, et Potts a rappliqué en ajoutant un feu jaune, le signe avertisseur plus bref qui prévient du passage au rouge.

À FOND MON LÉON

À peu près à la même époque, à Marseille, un formidable inventeur, Léon Foenquinos, a tenté de relier tous les feux de circulation inventés deux ans plus tôt à Détroit, à l’unique centrale de police. Une seule personne aurait contrôlé toutes les intersections de Marseille, mais c’est devenu impossible alors que le nombre de feux augmentait sans cesse. Il avait aussi tenté d’inclure un signal sonore afin de guider les piétons, mais les gens habitant près des coins de rue ne pouvaient plus dormir. Ce Foenquinos d’origine grecque était un visionnaire extraordinaire, inventant notamment les loteries et le char amphibie, et il était un farouche promoteur des lois protégeant la femme du joug de l’homme. Il tirait dans tous les sens.

EL PAQUETOS

Vous trouverez le matériel pour vous geler la bette dans le document 6 joints.

« Maman, y paraît que Jésus avait 12 amis sur Facebook. »

Les gars l’appellent « pâte à dent ». Tous les matins, il part sur la brosse.

Carey Price, c’est celui qui a la plus grosse palette... sur la glace et à la banque.

C’est rendu que lorsqu’un médecin veut avoir l’avis d’un autre médecin, il y a deux mois d’attente.

C’est-tu déjà arrivé dans une émission sur la pêche que ça ne mordait pas ?

Des experts croient que le problème de Trump vient de sa mère. Elle le berçait trop près du mur.

À DEMAIN