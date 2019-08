PLQ: le parti de l’interculturalisme?

Depuis sa création, en 1970, elle a souvent été à l’avant-garde sur différents enjeux qui ont fait avancer le Québec, notamment en santé, en éducation et sur la question nationale.

Le thème n’est pas nouveau. Il a déjà été au cœur des préoccupations des libéraux sous Robert Bourassa et de sa ministre de l’immigration, Monique Gagnon-Tremblay.

Le président de la Commission jeunesse, Stéphane Stril, y voit une simple différence de styles. À ses yeux, Justin Trudeau « est très multiculturel, parce que dans la réalité canadienne, pour les autres provinces c’est le modèle le plus adapté pour eux ».

Hélas, il ne s’agit pas seulement d’une question « d’adaptation de modèles », mais de deux visions politiques et historiques diamétralement opposées. C’est aux fondements mêmes du multiculturalisme qu’il faut s’attaquer.

Car le Québec n’a pas besoin d’une loi cosmétique sur l’interculturalisme pour promouvoir sa langue et sa culture. Il a suffisamment d’outils pour ce faire.

Il faut donc reconnaître que le multiculturalisme est une politique fédérale, conçue et mise en œuvre pour minoriser le Québec et briser l’élan qu’il avait pris depuis la Révolution tranquille.

Mise de l’avant par le premier ministre Pierre-Eliott Trudeau, en 1971, elle a été enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés, en 1982, et stipule que « Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ».