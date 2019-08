Québécois tué en protégeant sa fille: 3 personnes arrêtées à Saint-Martin

Trois suspects ont été arrêtés pour le meurtre d’un Québécois sur l’île de Saint-Martin, dans les Antilles, en juin dernier.

«Aujourd'hui, nous sommes très heureux de dire que les trois suspects sont derrière les barreaux et qu'ils coopèrent à l'enquête. Les suspects à ce moment resteront en garde à vue pour interrogatoire et enquête plus approfondie», a annoncé vendredi la police de Sint Maarten, la partie néerlandaise de l’île.

C’est là, dans un secteur très touristique, que Sylvain Valade, 48 ans, avait été atteint à la tête par balle le 5 juin, vers 23 h, après qu’un suspect ait braqué son pistolet sur la tempe de sa fille en lui réclamant son sac.

Selon ce qu'avaient raconté des amis de la famille, il avait essayé de s’interposer pour protéger sa fille.

L’homme originaire des Laurentides avait été transféré à Miami, où il a succombé à ses blessures, quelques jours plus tard. Quant à sa fille, elle n’avait pas été blessée, mais a subi un lourd traumatisme après cet événement.

Les voleurs, eux, avaient immédiatement pris la fuite à bord d’un véhicule vers la portion française de l’île.

«Notre équipe a travaillé sans relâche, en coopération avec le parquet local et les gendarmes français», a indiqué la police locale, qui n’a cependant pas précisé si les suspects avaient été arrêtés dans la partie française ou néerlandaise de l’île.

Le ministre du Tourisme de l’île s’est par ailleurs réjoui des trois arrestations et a tenu à atténuer les craintes que pourraient avoir les visiteurs après ce drame.

«Il est tout à fait inacceptable que ça se produise sur nos côtes, où nous accueillons chaque année des touristes du monde entier. Personne ne devrait se soucier de sa sécurité en visitant nos côtes», a défendu Stuart Johnson dans un communiqué de presse.

