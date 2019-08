Un couple se fait réclamer 38 000$

Un organisme qui défend les droits des aînés croit que sa clientèle ne comprend pas toujours bien l’information des gouvernements et estime que ceux-ci devraient mieux les accompagner.

Touchée par la situation de Jean-Pierre Martin et Gaétane Cyr, la présidente de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), Judith Gagnon, croit qu’on est ici en présence d’un couple qui a agi de bonne foi, mais ne comprenait pas toutes les subtilités bureaucratiques.

« C’est une chose de se faire donner l’information par un bureaucrate, mais les gens ne parlent pas tous [ce] langage et ne se font pas suffisamment aider par le gouvernement », explique Mme Gagnon.

Au centre d’aide Coup de pouce aux aînés de l’AQDR-Québec, elle dit voir régulièrement des gens qui, comme M. Martin et Mme Cyr, croyaient avoir tout fait convenablement dans leur démarche, mais celle-ci, aux yeux des fonctionnaires, n’était pas parfaite.

« Nous croyons que le gouvernement devrait comprendre qu’il s’adresse à une clientèle qui ne comprend pas toujours les enjeux et qu’il devrait mieux accompagner les aînés avec des personnes en chair et en os qui sont disponibles pour recevoir les gens, et pas seulement des agents au téléphone à qui ça prend une heure à parler », poursuit Mme Gagnon.