BRIÈRE, Cécile née Beauchamp



À Saint-Jérôme, le 9 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Cécile Beauchamp. Elle repose désormais auprès de son époux feu Ronald Brière et de sa fille feu Linda.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Line) et Sylvain (Brigitte), ses petits-enfants Julie (Éric), Alexandre, Étienne, Olivier et Justin, son arrière-petit-fils Gabriel, ses soeurs Thérèse et Lucienne, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 16 août 2019 dès 10h en l'église Sainte-Paule, 920 Labelle, Saint-Jérôme. Les funérailles suivront à 11h et de là, l'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Jérôme.La direction des funérailles a été confiée à la:La famille tient à remercier le personnel de la Villa Soleil de Saint-Jérôme pour leur accompagnement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.