GASCON (née Malette), Juliette



À Trois-Rivières, le 7 août, à l'âge de 89 ans, est décédée Juliette Malette, épouse de Raymond Gascon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants André (Chantale Langevin) et Viviane (René Gélinas), ses petits-enfants Alexandre, Louis-Philippe, Virginie, Félix, Fannie, Léo et Émile, son arrière-petite-fille Olivia, sa soeur Cécile, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 17 août 2019 de 13h à17h, une célébration commémorative sera célébrée à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.