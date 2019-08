KINGSBURY, Gisèle

(née Aubin)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Gisèle Aubin, survenu le 2 août 2019, à l'âge de 87 ans, épouse de feu Gaston Kingsbury, ayant demeuré à St-Hermas et à Lachute.Mère dévouée et aimante, elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Serge (Louise), Richard (Brigitte), Réjean (Marie-Ève) et Chantal (Jean-François), ses huit petits-enfants Mathieu, France, Louis-Pier, Audrey, Vincent, Cynthia, Alexandre et Pierre-Marc ainsi que ses huit arrière-petits-enfants. Elle quitte également sa soeur Huguette, son frère Yvon (Rhéa), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 17 août 2019 à compter de 10h en l'église Ste-Anastasie, 174 rue Béthany, Lachute (Qc) J8H 2M1. Les funérailles suivront à 11h.En mémoire de notre mère et en guise de sympathie, la famille vous suggère de faire un don à la Société de l'arthrite.www.salonrolandmenard.com