JARRET, Huguette



De Terrebonne, le mercredi 28 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Huguette Jarret, épouse de M. Gilles Boisvert.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy (Lison), Chantal (Serge) et Jean-Marc (Julie), ses petits-enfants Marc-Antoine (Mélanie), Éloïse (Nicolas), Delphine et son arrière-petit-fils Logan, sa soeur Claudette, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:384, RUE DU VILLAGE (NOTRE-DAME)REPENTIGNYle samedi 17 août 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en son honneur à 16h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer Lanaudière.