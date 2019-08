ST-ONGE, Lisa



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lisa St-Onge. Elle est décédée le 1er août 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois. Elle était la fille de feu Mme Lydia Gauvreau et de feu M. Narcisse St-Onge. Native de Nouvelle en Gaspésie, elle résidait dans la région de Montréal depuis plusieurs années. Elle est allée rejoindre ses fils: Majella, Jean-Pierre et Denis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Léo, Denise, Serge et Manon ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris, ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, le samedi 17 août 2019 de 13h à 14h, en l'église Sainte-Colette sise au 11931, boul. Sainte-Colette, Montréal-Nord, QC H1G 4T9, suivi des funérailles à 14h au même endroit.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Nouvelle en Gaspésie.Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à l'église lors de la quête.n'hésitez pas à communiquer avec418-881-9797 ou www.harmonia.ca