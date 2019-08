AMYOT (née Fontaine), Cécilia



À Châteauguay, le 30 juillet 2019, à l'âge de, est décédée Mme Cécilia Amyot, épouse de M. Georges Amyot.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Hélène), André (Micheline), Pierre et Céline, ses petits-enfants Christian, Marie-Julie, Violaine, Martin, Marie-Hélène, Catherine, Marie-France et Sébastien, ses huit arrière-petits-enfants, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 17 août de 9h à 12h30, une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe suivra à 12h30.En guise de témoignage, un don à la Fondation Anna-Laberge serait apprécié.