COSSETTE, Alain



Est décédé le 5 août 2019, à la maison Pallia-Vie de St-Jérôme, à l'âge de 63 ans, M. Alain Cossette, fils de Jean-Jacques Cossette (Alexandra) et Marie-Paule Gonthier (Nikola), et le conjoint de Jocelyne Fortin. Il était domicilié à Mirabel.Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe et ses parents, ses enfants Alain-Claude Cossette, Marie-Michèle Fortin-Cossette (Mathieu), Isabelle Marcotte (Jean-Philip), Cindy Marcotte (Stéphane); sa soeur Viviane Cossette, ses petits-enfants Jacob, Marie-Soleil, Laurie-Maude et Noémie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 13 août 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le mercredi 14 août 2019 dès 9h aux582, AVENUE CENTRALE, VAL-D'ORLes funérailles auront lieu le mercredi 14 août 2019, à 10h30 en l'église St-Sauveur de Val-d'Or.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Pallia-Vie de St-Jérôme.de sympathie par courriel:www.maisonsfunerairesblais.com