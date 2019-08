LEDUC DUPRAS, Pierrette



À Saint-Jérôme, le 5 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Pierrette Dupras, épouse de feu M. Robert Leduc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Lorraine), Christiane (Alain), Georges (Carole) et Richard (Caroline), ses petits-enfants Geneviève, Jonathan (Audrée) et Anaïs, son arrière-petite-fille Raphaëlle, ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 août dès 10h30 en l'église Saint-Pierre, 520 boul. Bourassa, Saint-Jérôme. Les funérailles suivront à 11h.La direction des funérailles a été confiée à la:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme.