MARTIN, Carmen née Claude



À Montréal, le 27 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée tout en douceur et entourée des siens, Carmen Claude, épouse de feu Roger Martin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (André), Daniel, Sylvie (Yvon), Manon (Réal), Claude et Alain (Lucie), ses petits-enfants Marie-Claude (Kris), Maxime (Stéphanie), Bianca, Catherine (Francis), Benoit, Julie et Frédérik ainsi que son arrière-petit-fils Alec.Elle laisse également dans le deuil son frère Bernard (Claudette), sa soeur Lise, ses belles-soeurs, son beau-frère, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 18 août de 12h à 17h à la :2125, RUE NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511La cérémonie suivra dans la chapelle de la résidence à 17h.