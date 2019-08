MEILLEUR, Raymond



À Saint-Sauveur, le 7 août 2019, à l'âge de 90 ans est décédé M. Raymond Meilleur, époux de feu Mme Claire Corbeil.Il laisse dans le deuil son frère Réjean, sa soeur Mariette, sa filleule Isabelle Cossette, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 17 août dès 10h en l'église Saint-Sauveur, 205 rue Principale, les funérailles suivront à 10h30.La direction des funérailles a été confiée à la:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.