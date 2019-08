LANCTÔT, Maurice



À Saint-Constant, le 7 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Maurice Lanctôt, époux de Mme Fleurette Soucy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Hélène, Sylvie, Martine (Sylvain) et François (Marie-France), ses six petits-enfants, ses frères et soeurs Lucette, Aldéa, Rollande, Georgette, Marcel, Yvon, Huguette, Lise et Diane, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireTel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 16 août de 13h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le samedi 17 août à 11h en l'église paroissiale de Saint-Constant, l'inhumation suivra au Cimetière de Saint-Rémi.La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD Jean-Louis Lapierre de St-Constant ainsi que le CHSLD Balmoral de La Prairie pour leurs bons soins.À la volonté de Maurice, au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du CHUM pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer seraient appréciés.