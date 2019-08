GODIN, Jean



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean Godin, autrefois ingénieur chez Hydro-Québec, survenu à Montréal, le 3 juillet 2019, à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jocelyne Groulx, ses fils Maxime (Julie DesRosiers) et Jean-Philippe, ses petits-enfants Ariane, Victor et Louis. Il laisse également dans le deuil la mère de Maxime, Mme Colette Boisvert, ainsi que des proches parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 août à 10h00 en l'église St-Joseph de Rivière-des-Prairies, située au 10050 boulevard Gouin Est à Montréal (Québec) H1C 1A8. Les funérailles seront célébrées à partir de 11h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.