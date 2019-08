PÉPIN, Michel



À Laval, le 12 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Michel Pépin. Il est parti rejoindre son fils bien-aimé feu Benoit (Nathalie).Il laisse dans le deuil, ses filles Julie (Marc) et Josée (Sylvain), leur mère Ginette Ménard, ses sept petits-enfants : Mikaël, Alexis, Sarah-Ève, Philomène, Clément, Adèle et Rosalie, ses frères et sa soeur ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 17 août 2019 de 10h00 à 11h30 à l'église St-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque, Laval, Qc, H7C 1N8. Une liturgie de la Parole suivra à 11h30 et l'inhumation des cendres au Cimetière St-Vincent-de-Paul.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Amputés de Guerre.