LESSARD, Jacqueline

(née Grimard)



De Sainte-Rose, le 7 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Jacqueline Grimard, épouse de feu Roger Lessard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Manon, François (Kitty), Alain (Nathalie), Chantal, Mireille (Charles) et Benoit, ses 12 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants, ses soeurs : Denise et Suzanne ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 12 août de 14h à 17h et de 19 à 20h30 au complexe funéraire :FABREVILLE LAVAL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 20h30 au salon même.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.