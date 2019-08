PAPILLON (née Gourdeau)

Odette



À Saint-Lambert, le 7 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Odette Papillon, épouse de feu M. Jacques Papillon.Elle laisse dans le deuil ses fils Alain (Sophie-Lisa) et Jean-François, ses petits-enfants Émilie et Nicolas, sa belle-soeur Monique et sa famille Pierre, Donna, Michelle, André, François, Martin, Nathalie et Léa, son neveu Paul, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le mercredi 14 août 2019 de 19h à 22h, ainsi que le jeudi 15 août 2019 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h, à l'église St-Thomas D'Aquin, 311 St-Thomas, Saint-Lambert, Qc, J4P 2G7.