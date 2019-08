ADDISON, Robert



De Lachine, le 31 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Robert Addison.Il laisse dans le deuil sa soeur Francine et son beau-frère Michel Proulx, son neveu Yannick et sa petite-nièce Camille, sans oublier son fidèle ami Normand Duval, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 17 août 2019 de 14h à 17h au :STÉPHANE GENDRON110, RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une courte prière d'adieu se tiendra à 17h en la chapelle du salon.