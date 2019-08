HINSE, Gérard



À Laval, le 4 août 2019, à l'âge de 92 ans est décédé M. Gérard Hinse, ex-employé de General Motors.Outre son épouse Eve-Rose Lessard, il laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Nicole, Odette, Sylvain et leur famille ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934le jeudi 15 août de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 16 août dès 9h. Les funérailles auront lieu ce même vendredi à 11h en l'église Sainte-Rose-de-Lima (219 boul. Ste-Rose, Laval, H7L 1L7) suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.