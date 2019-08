CHOLETTE, Yvon



Prêtre de Baie-ComeauLe 27 juillet dernier à l'âge de 83 ans est décédé l'abbé Yvon Cholette.Il laisse dans le deuil ses frères Jacques (Alice), Michel (Lucette) et Pierre (Nicole), ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 août 2019, à 10h, en l'église Sainte-Thérèse-d'Avila, située au 10 rue de l'Église, Sainte-Thérèse. Les funérailles suivront à 11h. L'inhumation aura lieu le jour même à 14h30 au cimetière Saint-Vincent-de-Paul, situé au 3503 boul. Lévesque, Laval. Direction funéraire: