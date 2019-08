LABRECQUE, Jean-Guy



À Montréal, le mercredi 7 août 2019 est décédé, à l'âge de 85 ans, Jean-Guy Labrecque, époux de Jocelyne Dagenais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge, Sylvain et Francis, ses petits-enfants Anaïs et Antoine. Il laisse également ses frères et ses soeurs, ses neveux et nièces, sa belle-famille ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 14 août 2019 de 12h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.