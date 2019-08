ARSENEAU, Marcelle



À Laval, le 5 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Marcelle Arseneau, fille de feu Albin Arseneau et de feu Mme Mathilda Loiseau.Elle laisse dans le deuil son frère Jacques, sa belle-soeur Thérèse, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 23 août 2019 à 11h en l'église Ste-Thérèse d'Avila, 10 de l'Église, Ste-Thérèse, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.