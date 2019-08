ROY MAINVILLE, Yolande



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 29 juin 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Yolande Roy Mainville. Elle est allée rejoindre son époux François et ses fils François et Luc.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Claude), Monique (Guy), Richard (Lucie), Claude, Daniel (Julie), Anne et Sylvain (Glenda), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 16 août 2019 à 11h en l'église Ste-Jeanne-de-Chantal de Notre-Dame-de-L'île-Perrot. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.Un grand merci au personnel de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour leurs bons soins.