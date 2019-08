OUELLETTE, Aurèle



À Saint-Hyacinthe, le 7 août 2019, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Aurèle Ouellette, retraité de Bell Canada.Il laisse dans le deuil son épouse Carolle St-Onge, ses enfants: Manon (Jacques), Carole, Gilbert (Claude) et Marc-Aurèle, ses petits-enfants: Eve, Jade, Mahigan, Guillaume, Carl, Julien et Justine, ses arrière-petits-enfants, Coralie, Eva-Rose et Max, son frère Florian ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 août de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 17 août à compter de 9h à la1115, RUE GIROUARD O.SAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 17 août à 11h30 en l'église Notre-Dame du Très-St-Sacrement, 2280 av. Bourdages N, St-Hyacinthe.