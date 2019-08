DESCHAMPS, Jean-Claude



À Montréal, le 7 août 2019, est décédé, Jean-Claude Deschamps, né de Jean-Guy Deschamps et Claudette Chartier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Dany (Chloé Le Quéré), Stéfany (Kevin Bouthillette), ainsi que leur frère Michael (Maude Fernet-Brossard), sa petite-fille Anabelle, France Garofano, la mère de ses enfants, son frère, Éric, ses soeurs, Brigitte (Yolande Champoux) et Isabelle (Denis Lampron) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 16 août de 14h à 17h et 19h à 22h, au :Visites directement à l'église de la paroisse Ste-Claire, 8615 rue Sainte-Claire, Montréal, samedi le 17 août, à partir de midi, suivi des funérailles à 14h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au centre de dialyse Raymond-Barcelo de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ou à Diabète Québec.