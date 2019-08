CAJOLAIS DAVID, Nicole



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 août 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Nicole Cajolais, épouse de monsieur Richard David.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Thérèse Champagne (feu Étienne Cajolais), ses frères et soeurs, son beau-père Raymond David (feu Violette St-Pierre) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Selon ses dernières volontés, elle ne sera pas exposée.Les cendres seront inhumées le samedi 17 août 2019 à 10 heures au cimetière St-Maxime, situé au 3590boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Saint-Hubert, QC, J3Y 5Y9.