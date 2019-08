LEGAULT, Jeannine

née Bouchard



Le 31 juillet 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Jeannine Bouchard. Elle est allée rejoindre son époux Albert et ses filles Lise et Vivianne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Lynn), Bernard (Katherine) et Andrée (Wayne), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 août de 17h à 19h à la560, BORD DU LAC, DORVAL514-631-1511En sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer peut être fait.