COUSINEAU, Roland



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Roland Cousineau le 5 août dernier à l'âge de 89 ans et 9 mois à l'hôpital de Lachute. Il a combattu la maladie avec courage et détermination.Il était l'époux de feu Thérèse Filion et en seconde noces de Pauline Huard. Il laisse dans le deuil ses deux filles Jacynthe (François), Lyne (Denis) et par alliance Suzanne (André), Denis et Pierre; de plus ses deux frères Marcel (Pauline) et Jacques; ses soeurs Jeannine, Laurette, Gisèle (Étienne), Cécile, Pauline (René) et Marie-Paule (Normand), de nombreux neveux, nièces, petits-enfants, parents et amis.Un service funèbre aura lieu en son honneur le 24 août en l'église de Ste-Scholastique, 145 rue Saint-Vincent, Mirabel. En ce lieu de 13h à 14h30 la famille recevra les condoléances et les funérailles suivront.Au lieu de fleurs des dons seraient appréciés à la Maison des Collines (soins palliatifs) en Outaouais ou à l'hôpital de Lachute pour les bons soins prodigués.