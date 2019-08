POISSANT, Denis



De Hemmingford, le 1er août 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Denis Poissant, conjoint de Mme Janet Eileen Cleland.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Marcel), Anne-Renée, Anick, Thomas (Khrystyne) et Amanda, ses petits-enfants Marie-Ève, Samuel, Jérémy, Katarina, Danika et Sasha, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le vendredi 16 août de 18h à 21h et le samedi 17 août de 9h à 10h30, suivi des funérailles à 11h en l'église Saint-Romain de Hemmingford.