ALIAS, Georges



À Repentigny, le 7 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Georges Alias, époux de Madame Elvire Nogues Alias.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (Benoit Rocheleau) et Jean (Luce Dandurand), ses petits-enfants Gabrielle (Jason Demarbre), Marie-Joël, Jacinthe et Pascal, ses arrière-petits-enfants Louis et Simon, sa soeur Christiane Quilici, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances mercredi, le 14 août de 14h à 17h et 19h à 21h, ainsi que jeudi, le 15 août de 9h à 10h30 au complexe :et les funérailles suivront à 11h en l'église de la Purification (445, Notre-Dame, Repentigny), suivi de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Au lieu de fleurs, un don pour la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.